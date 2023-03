Neigt sich die Lebensdauer von Batterien und Akkus dem Ende zu, dürfen sie nicht im Hausabfall entsorgt werden, informiert der Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau (EWL). Nur schätzungsweise die Hälfte aller gekauften Batterien werde in Deutschland so entsorgt, dass sie recycelt werden könnten. Das zeige eine Auswertung der Stiftung gemeinsames Rückgabesystem Batterie.

„Batterien und Akkus enthalten giftige Chemikalien, die fachgerecht entsorgt werden müssen“, erklärt Andreas Fischer, Abfallberater des EWL. Die enthaltenen Schwermetalle reicherten sonst sich in der Natur an und können die Gesundheit von Mensch und Tier schädigen. Auch wegen der erhöhten Brandgefahr gehören die Energiespeicher nicht in die herkömmliche Tonne: Immer wieder kommt es zu lokalen Bränden in den Werkstoffhöfen, wenn zum Beispiel Lithium-Akkus mit dem Hausabfall entsorgt werden und beim Transport so beschädigt werden, dass es zu einem Kurzschluss kommt.

Haben die Batterien und Akkus ausgedient, können sie ganzjährig im Wertstoffhof des EWL angeliefert werden. Noch einfacher gehe dies in sämtlichen Geschäften, die Batterien verkaufen. Die Rückgabestellen finden sich dort meist im Kassenbereich. „Nahezu 100 Prozent der zurückgegebenen Akkus und Batterien werden wiederverwertet“, sagt Andreas Fischer. „Mit dem einfachen Gang zur Batteriesammelstelle leisten die Landauer einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz“, betont er. „Die Rohstoffe müssen nicht mehr unter widrigen Bedingungen in Afrika, Asien oder Südamerika geschürft werden, sondern verbleiben hier vor Ort im Wertstoffkreislauf.“

Ein Sonderfall stellen E-Bike Akkus dar. Sie müssten etwa alle vier bis sechs Jahre ausgetauscht werden. Fahrradfachhändler oder Elektronikfachgeschäfte sind gesetzlich verpflichtet, alte E-Bike Akkus anzunehmen. Der Fahrradfachhändler gibt den Akku an die Stiftung Gemeinsames Rücknahmesystem Batterien (GRS) weiter. Diese stelle die richtige Entsorgung und Aufbereitung der Akkus sicher. So fänden die Rohstoffe ihren Weg zurück in den Wertstoffkreislauf.

Info



Weitere Infos rund um die richtige Entsorgung gibt es im Abfall-ABC unter www.ew-landau.de