Unbekannte haben an der Kreisstraße beim Haftelhof in Schweighofen aus einem Bagger Batterien gestohlen. Nach Angaben der Polizei hat sich die Tat in der Zeit zwischen dem 12. Oktober und 10. November ereignet. Das Fahrzeug war im Kirchenacker abgestellt. Die Batterien waren zu einem Block zusammengebunden und hatten einen geschätzten Wert von etwa 300 bis 400 Euro. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter Telefon 06343 933340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.