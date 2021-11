Die Jugendpflege der Verbandsgemeinde Herxheim möchte dafür sorgen, dass für Kinder, die sich nach einem Corona-Fall in der Schule beziehungsweise Kita oder in der Familie in Quarantäne befinden, keine Langweile aufkommt. Dafür stellt sie Familien kostenfrei Bastelsets zur Verfügung. Dafür hat sich auch das Hobbydepot aus Rohrbach, das die Jugendpflege gewöhnlich zur Fasnachtszeit unterstützt, in das Projekt eingebracht, indem es verschiedene Materialien gespendet hat. Bereits 15 Mädchen und Jungen haben bereits von der Aktion profitiert. Weitere Familien aus der Verbandsgemeinde Herxheim, die interessiert sind, die Quarantäne-Zeit mit ihren Kindern mit Basteln und Werkeln zu verbringen, können sich bei Melanie Hodan per E-Mail an zuckerbeerle@gmail.com melden.