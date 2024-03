Am Sonntag organisieren die Streetworker der Stadt Landau von 12 bis 14 Uhr einen Basar, bei dem sich bedürftige Menschen kostenlos Kleidung holen können. Dazu werden noch Spenden angenommen. Gebraucht werden gut erhaltene Kleidungsstücke für den Frühling wie leichte Jacken, Sommerschuhe und Sneaker sowie Bettwäsche, Decken und Handtücher. Wer etwas spenden möchte, kann die Sachen am Samstag, 9. März, von 10 bis 12 Uhr im Haus der Jugend in der Waffenstraße 5 abgeben. Kinderkleidung wird nicht benötigt, wie es in der Mitteilung dazu heißt.