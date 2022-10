Wie können sich Menschen mit Behinderung in Landau bewegen? Der Behindertenbeirat stellte die Stadt bei einer Begehung auf die Probe. Vor allem in Schulen gibt es noch einiges zu tun.

Ist Landau behindertengerecht und barrierefrei? Wie hat die Stadt sich in den vergangenen Jahren entwickelt? Wo besteht noch Bedarf? Um diesen Fragen nachzugehen, schaute sich der Landauer Beirat für Menschen mit Behinderungen begleitet von Matthias Rösch, dem Landesbeauftragten für deren Belange, mehrere Orte an – unter anderem das Medivicus Gesundheitszentrum und den Landauer Zoo. Nicht alles ist so, wie es sein sollte.

„Es waren alle zufrieden. Es war ein schöner Tag und jeder hat viel mitgenommen“, sagt der Beiratsvorsitzende Andreas Boltz, der der behindertengerechten Entwicklung in Landau ein gutes Zeugnis ausstellte. „Wir haben seit 2019 einen Aktionsplan nach der UN-Menschenrechtskonvention. Im Vergleich mit anderen Kommunen ist Landau dabei echt weit und es hat sich viel getan.“ Bushaltestellen, Bahnübergänge, Ampeln, Leitlinien und Überquerungshilfen seien nur einige positive Beispiele. Gerade am Gelände der ehemaligen Landesgartenschau seien viele Projekte zur Integration von Menschen mit Behinderung umgesetzt worden. Boltz betonte, dass dem Beirat in der Vergangenheit auch nie ein Wunsch von der Stadtspitze abgeschlagen worden sei.

Architekten versprechen Besserung

Doch an welchen Stellschrauben muss noch gedreht werden? Der erste Halt der Landau-Tour, das Medivicus Gesundheitszentrum, zeigte einige Versäumnisse auf, wie Boltz berichtet. Die Treppenstufen und die Türrahmen zu den Räumlichkeiten seien nicht farblich abgesetzt, der Aufzug habe kein Sprachmodul für sehbehinderte Menschen und auf dem ganzen Gelände gebe es keine Leitlinien für blinde oder gehbehinderte Menschen. „Es war ein privatrechtlicher Bau und die Architekten haben sich an die Bauordnung gehalten. Sie haben aber keine Kooperation mit den Behörden gesucht, was bei so einem großen Neubau eigentlich passieren sollte“, sagt Boltz. Denn: Barrierefreiheit bedeutet nicht nur, dass Menschen im Rollstuhl überall Zugang haben. Vergessen würden oft die „Sinnesbehinderungen“, betonte Rösch.

Die Architekten seien aber beim Vor-Ort-Termin dabei gewesen und hätten sich kooperativ gezeigt und signalisiert, dass sie sich um die genannten Punkte kümmern werden. „Die Architekten hatten uns ja um den Termin gebeten. Von daher war das Treffen sehr konstruktiv“, sagt Boltz.

Im Landauer Zoo sieht die Entwicklung schon besser aus. Glasscheiben an den Gehegen sorgen dafür, dass Menschen im Rollstuhl (und Kinder) die Tiere besser beobachten können. Auch die Behindertentoilette in der Zooschule sei ein gutes Beispiel. „Wir haben aber auch festgestellt, dass es auf den Wegen des Zoos verschiedene Steigungen über sechs Prozent gibt, die Menschen mit Rollatoren oder Rollstuhl nur schwer allein bewältigen können“, sagt Boltz. „Man kann aber nicht alles auf einmal machen. Die Politik hat hier in den letzten 30 bis 40 Jahren einiges versäumt. Andere Länder sind da viel weiter.“

Zu wenige inklusive Schulen

Ein Thema, das auch über Landau hinaus angegangen werden müsse, seien inklusive Schulen. Zu wenige Schulen seien darauf ausgerichtet, Kinder mit Beeinträchtigungen in den normalen Unterricht zu integrieren, berichtet Rösch. Und das sei in ganz Rheinland-Pfalz so. „Die Quote von beeinträchtigten Schülern, die in Förderschulen gehen, steigt. Das kann aber nicht das Ziel sein“, sagt er. Bürgermeister Maximilian Ingenthron, der erst am Abend zur Gesprächsrunde stieß, betonte, dass auch in Landau der Zulauf an Förderschulen wie der Paul-Moor-Schule steige.

Laut Rösch müsse zum einen mehr Bewusstsein dafür geschaffen werden, beeinträchtigte Kinder zu inkludieren, zum anderen müssten verbindliche Vorgaben von Land oder Bund her. Dabei sollten Förderschulen nicht komplett abgeschafft werden, findet Rösch. Die guten Dinge, die Förderschulen umsetzen, müssten in ein inklusives Schulsystem überführt werden. Dazu brauche es aber mehr normales und mehr Förderschulpersonal, was auf kurze Sicht nicht absehbar sei. „Inklusion muss aber auch ohne Inklusionshilfe gehen. Kinder lernen von Kindern. Deshalb ist es wichtig, dass sie zusammen in die Schule gehen und aufwachsen“, findet Rösch.