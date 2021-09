Die Turnhalle der Grundschule in Klingenmünster wird aufgestockt. Aufgrund gesetzlicher Vorgaben sind drei zusätzliche Betreuungsräume, neue Toilettenanlagen und eine Behindertentoilette erforderlich. Alle dies soll barrierefrei gestaltet werden. Deshalb mussten die Pläne überarbeitet werden. Die Kosten für das Gesamtprojekt steigen nun auf rund 1,9 Millionen Euro, wie das Planungsbüro jetzt dem Gemeinderat berichtete. Die zuschussfähigen Kosten werden vom Land mit bis zu 60 Prozent gefördert. Vom Landkreis SÜW kann eine weitere Zuwendung von bis zu zehn Prozent erwartet werden. Damit bleiben an der Gemeinde im günstigsten Fall 570.000 Euro hängen. Diese Summe soll in den nächsten Haushaltsplänen eingestellt werden.