Unter dem Motto „Geschichte für alle“ bietet das Tourismusbüro Annweiler am Samstag, 22. August, eine barrierefreie Stadtführung durch Annweiler mit Ellen Cabrera an. Annweiler wurde von Stauferkaiser Friedrich II. gegründet und war immer eng verwoben mit den Geschicken der Burg Trifels. Die Häuser der Gerber prägen das historische Stadtbild, ebenso wie Fachwerkhäuser und Mühlräder entlang der Queich. Treffpunkt ist um 15 Uhr am Tourismusbüro am Messplatz. Die Führung ist für Rollstuhlfahrer und Menschen mit Gehbehinderung geeignet. Bei Bedarf wird auch leichte Sprache verwendet. Die Führung dauert etwa eine Stunde. Eine Anmeldung bis Freitag, 12 Uhr, ist erforderlich. Kosten: sechs Euro. Maximal zehn Teilnehmer können mitmachen. Es gelten die aktuellen Hygiene- und Abstandsregeln.

Weitere Infos gibt es im Büro für Tourismus in Annweiler unter Telefon 06346 2200, im Netz unter www.trifelsland.de oder per E-Mail an info@trifelsland.de.