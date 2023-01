Im Wild- und Wanderpark in Silz sind die Bauarbeiten bereits voll im Gange, welche die Barrierefreiheit in der Freizeitanlage zum Ziel haben. Damit hat sich das Projekt nicht weiter verzögert. Sie sollten ursprünglich im Spätjahr 2022 beginnen, die Verzögerungen gingen nach Angaben der Kreisverwaltung SÜW neben den aktuellen Herausforderungen bei Bauvorhaben auf die Anforderungen und Fristen beim Ausschreibungsverfahren zurück. Wie Kreissprecherin Jennifer Back auf Anfrage mitteilt, stehen aktuell Erd- und Pflasterarbeiten an. Letztere werden womöglich noch im Februar andauern. Anschließend soll der Holzunterstand gebaut werden, wo Exponate aus der Natur auch für kognitiv eingeschränkte Menschen zu finden sein sollen. Bald soll auch der Auftrag für den Matschtisch vergeben werden, der auf dem Spielplatz stehen soll. „Beim Handlauf ging kein Angebot ein, dieser muss daher noch einmal ausgeschrieben werden“, teilt Back mit. Allerdings befinde man sich dennoch im Zeitplan. Die Arbeiten, die rund 252.000 Euro kosten und weitgehend über Landes- und EU-Mittel finanziert werden, sollen größtenteils im laufenden Betrieb erledigt werden. Der Kreis rechnet mit der Fertigstellung Mitte dieses Jahres.