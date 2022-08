Am Sonntag, 21. August, 18 Uhr findet in der katholische Kirche St. Michael ein Barockkonzert statt. Es trägt den Titel „Singe Seele“ und wird Musik für Gesang, Flöte und Cembalo bieten. Mitwirkende sind Isabel Delemarre (Sopran), Heidrun Paulus (Querflöte/Blockflöten) und Daniel Kaiser (Cembalo). Auf dem Programm stehen Werke von Händel, J. S. Bach oder auch Henry Purcell. Die Sopranistin Isabel Delemarre ist Anfang des Jahres von Hamburg in die Südpfalz gezogen und hat sich hier bereits etabliert. Schon seit Jahren in der Südpfalz wohnhaft ist Heidrun Paulus. Sie ist der Spiritus Rector des Ensembles und wird mit Querflöte sowie diversen Blockflöten auftreten. Auch Daniel Kaiser ist Musiker mit Leib und Seele, Organist an der Karlsruher Johanneskirche und gefragter Cembalist.

Bereits tags zuvor, am 20. August, 19 Uhr findet das gleiche Konzert in der Michaelskapelle Untergrombach statt. Der Eintritt ist frei.