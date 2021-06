Andreas Barlang legt seine Mitgliedschaft im Mobilitätsausschuss der Stadt Landau nieder. In seinem Rücktrittsschreiben nennt der Sprecher der Radfahrer-Bewegung Critical Mass und der Initiative pro Baum im Wesentlichen zwei Gründe.

Erstens sei es ein „No-Go“, das neue Buskonzept „völlig unter Ausschluss der Öffentlichkeit zu behandeln“. Das neue ÖPNV-Konzept wurde vom Stadtrat in nichtöffentlicher Sitzung verabschiedet, was für Kritik aus Reihen der Opposition sorgte. Zweitens: Aus der RHEINPFALZ zu erfahren, dass es das Ziel des Mobilitätsdezernenten Lukas Hartmann (Grüne) bei der Neukonzeption des ÖPNV sei, etwa die Hälfte der Autobesitzer zum Verzicht auf einen Zweitwagen zu bewegen, sei ein „Schlag ins Gesicht“ all derjenigen, die sich für eine echte Verkehrswende in Deutschland einsetzten, sagt Barlang. Der Anwalt kündigt an, dass Marianne Inci-Brunner ihn für die Fraktion Pfeffer & Salz zumindest in der kommenden Sitzung vertreten werde.

Hartmann verteidigt sich

Hartmann bedauere den Rücktritt Barlangs, teilt er mit. „Inhaltlich möchte ich nur kurz sagen, dass es niemand mehr bedauert als ich, dass wir das Buskonzept aufgrund der strengen Regeln im Vergaberecht in den jüngsten Sitzungen nicht-öffentlich besprechen mussten.“ Er hätte die Pläne nur zu gern der Öffentlichkeit vorgestellt.

Zu den Vorwürfen, er setze sich nicht für eine echte Verkehrswende ein, meint Hartmann, dass ihn dies an den alten Streit zwischen Realos und Fundis erinnere. „Wenn ich mit den Menschen spreche, geht den einen alles viel zu schnell, den anderen viel zu langsam.“ Und: „Wir leben in einer ländlichen Region, viele Menschen sind auf ein Auto angewiesen, auch deren Belange berücksichtigen wir. Und arbeiten daran, die Freiheit zu schaffen, die Wahl zu haben.“