Ein Zigarettenautomat in der Raimund-Huber-Straße in Landau ist in der Nacht zum Dienstag durch unbekannte Täter aufgebrochen worden. Entwendet wurde Bargeld und Zigaretten, teilt die Polizei mit. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die polizeilichen Ermittlungen aufgenommen. Die Schadenshöhe liegt im vierstelligen Bereich. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der E-Mail pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter der Nummer 06341 2870 entgegen.