In einer Gaststätte in der Weinstraße in Schweigen-Rechtenbach hat es einen Einbruch gegeben. Laut Polizei wurde der Vorfall Freitagmorgen gemeldet. Gestohlen wurde Bargeld in Höhe von mehreren Hundert Euro. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 2000 Euro. Ein Zusammenhang mit einem weiteren Einbruch in einen Supermarkt kann nicht ausgeschlossen werden. Hinweise unter Telefon 06343 93340.