Ein Unbekannter hat in der Nacht auf Mittwoch an zwei Autos in der Innenstadt jeweils eine Scheibe eingeschlagen. Laut Polizei entwendete der Täter in einem Fall 300 Euro Bargeld. Die beiden Fahrzeuge waren in der Meerweibchenstraße und der Kronstraße abgestellt gewesen. Bereits am Freitagmittag war an einem in Landau abgestellten Auto die Fensterscheibe eingeschlagen und unter anderem ebenfalls Bargeld entwendet worden. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06341 2870.

Tipps der Polizei

Um sich vor ähnlichen Taten zu schützen, gibt die Polizeiinspektion folgende Tipps: „Wenn Sie eine Garage besitzen, nutzen Sie diese. Verriegeln Sie das Fahrzeug und verschließen Sie das Garagentor. Wer keine Garage hat, sollte das Fahrzeug an gut einsehbaren, beleuchteten und belebten Straßen parken. Lassen Sie keine Wertsachen oder Bargeld sichtbar im Auto liegen.“ Außerdem bittet die Polizei darum, jeden Diebstahl zu melden und nach dem Aufbruch keine Veränderungen am oder im Fahrzeug vorzunehmen.