Unbekannte sind am Samstagnachmittag in ein Anwesen in der Kronstraße in Gleisweiler eingebrochen. Wie die Polizei berichtet, hat sich die Tat in der Zeit zwischen 16 und 20 Uhr ereignet. Die Täter gelangten über eine Terrassentür in das Haus. Sie durchsuchten mehrere Schränke. Sie konnten Bargeld stehlen. Von den Einbrechern fehlt jede Spur. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 06323 9550 oder die Kriminalpolizei Landau unter der Telefonnummer 06341 2870 entgegen.