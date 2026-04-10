Geht es um das Eigentum anderer, spielt der Oberbürgermeister den dicken Max. An den eigenen Ansprüchen scheitert er.

Blockwart-Mentalität oder Robin-Hood-Manier? Ziemlich genau vor einem Jahr ließ Oberbürgermeister Dominik Geißler vor mehreren Bauruinen in der Landauer Innenstadt öffentlichkeitswirksam Banner aufhängen. Darauf zu lesen: Eigentum verpflichtet. Die Botschaft: Ihr Hausbesitzer lasst eure Gebäude verrotten, während andere Menschen hier dringend nach Wohnraum suchen.

Das Problem bei solchen moralischen Appellen ist häufig, dass die Doppelmoral schon an der nächsten Ecke wartet. Das hat auch die Aktion der Unbekannten gezeigt, die in einer Nacht- und Nebelaktion eines der Geißler-Banner am abmontierten Glockenturm des Max-Slevogt-Gymnasiums angebracht haben, der seit Jahren auf dem Schulhof vor sich hingammelt. Der Turm gehört der Stadt, die dessen Sanierung immer wieder verschiebt mit dem Hinweis auf knappe Kassen.

Dass Grünen-Bürgermeister Lukas Hartmann Verständnis für die Banner-Aktion auf dem Schulhof zeigt, ist ehrenwert. Dennoch ändert das nichts an der Doppelzüngigkeit der Geißlerschen Leerstandspropaganda. Auf der einen Seite spielt der OB den dicken Max, wenn es um das Eigentum anderer geht, kommt aber den eigenen Ansprüchen nicht nach, wenn städtisches Hab und Gut betroffen ist.

Alle sind gleich, nur manche sind gleicher, heißt es in Orwells Stück Farm der Tiere. Diese Heuchelei legt die Stadtspitze auch beim selbsterklärten Heroen-Kampf um mehr Wohnraum an den Tag. Es passt ins Bild.