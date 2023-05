Die Südpfalz-Docs werden von zwei Banken aus der Region finanziell unterstützt. Die VR-Bank Südliche Weinstraße-Wasgau und die Sparkassenstiftung Südpfalz haben ihnen jeweils eine Spende von 5000 Euro zukommen lassen.

Das Netzwerk junger Hausärzte mit 165 Mitgliedern kämpft gegen den zunehmenden Hausärztemangel in der Südpfalz. „Was einer alleine nicht schafft, das schaffen viele“, lautet das wohl am weitesten verbreitete Zitat des genossenschaftlichen Gründers, Friedrich Wilhelm Raiffeisen, auf das sich die VR-Bank auch in ihrer Pressemitteilung bezieht. Wolfgang Faber, Vorsitzender der Stiftung der VR Bank, überreichte Jonas Hofmann-Eifler, Vorsitzender der Südpfalz-Docs, den Scheck. Faber betonte: „Die Südpfalz-Docs gehen als Netzwerk junger Mediziner ehrenamtlich ein großes Problem in unserer ländlichen Region an: die medizinische Versorgung. Dieses Vorhaben zum Wohle der Patienten und unserer Heimat gilt es nachhaltig zu unterstützen.“

Wichtige Arbeit

Das unterstreichen für die Sparkasse auch die Landräte Dr. Fritz Brechtel (Germersheim) und Dietmar Seefeldt (SÜW) sowie Landaus Oberbürgermeister Dr. Dominik Geißler, wie es in einer Mitteilung heißt. „Vor Ort sein, nah bei den Menschen – das ist für die Versorgung der Region von großer Bedeutung“, unterstützt Bernd Jung, Vorsitzender der Sparkasse Südpfalz, das finanzielle Engagement. „Als Sparkasse ist es uns ein Anliegen, dass die Menschen ihr Leben gut gestalten können, völlig unabhängig davon, ob in Ballungszentren oder auch im ländlichen Raum. Die Lebensqualität – und dazu gehört im Wesentlichen auch die ärztliche Versorgung – muss überall in gleicher Weise gewährleistet sein. Herr Hofmann-Eifler und die Südpfalz-Docs leisten hierfür in der Region wichtige Arbeit.“