Die Stiftung der VR-Bank Südpfalz hat drei Vereine und Einrichtungen mit einem Preis für nachhaltiges Engagement ausgezeichnet. Wegen der Qualität der Bewerber gab es zwei erste Preise.

Um die mit 10.000, 5000 und 2500 Euro dotierten Preise hatten sich 37 gemeinnützige Einrichtungen und Vereine aus der Südpfalz beworben, teilte Jürgen Büchler mit, Vorstandsmitglied der Bank und stellvertretender Vorsitzender des Stiftungskuratoriums.

Er rollte das Feld von hinten auf und ehrte die Braun’sche Stiftung in Rülzheim. Das Senioren-, Wohn- und Pflegeheim mit seiner Initiative „Wir sorgen für ein grünes Klima“ wurde für seine Maßnahmen zum Klimaschutz mit dem dritten Platz und 2500 Euro ausgezeichnet. Photovoltaik auf den Dachflächen soll saubere Energie für den Eigenverbrauch erzeugen, die Kostenstruktur verbessern und die Altenpflege bezahlbar halten. „Durch das Anpflanzen von Bäumen sollen Schattenplätze für die Bewohner geschaffen werden, ebenso durch Sonnenschutzfolien an den Fensterflächen des Gebäudes“, berichtete Sabrina Braun, Beauftragte für das Qualitätsmanagement der Einrichtung.

Zwei erste Plätze

„Einen zweiten Platz gibt es heute keinen, dafür zwei Erste“, so Büchler weiter. Sowohl der Festungsbauverein Landau - les amis de Vauban als auch der Förderverein Junge Kantorei St. Martin bemühen sich um hochwertige Bildung, eines von 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen. Beide Vereine bekommen je 7500 Euro. Während die Landauer durch den Wiederaufbau des Festungswerks Lunette 41 die Historie der Stadt anschaulich machen und die Menschen über zeitgeschichtliche Hintergründe informieren, wird in St. Martin in die Bildung von Kindern und Jugendlichen investiert. „Nur wer die Vergangenheit kennt, kann die Gegenwart verstehen und die Zukunft gestalten“, zitierte der Vorsitzende des Festungsbauvereins, Hans-Dieter Hirschfeld, August Bebel.

Die Junge Kantorei St. Martin hatte das Ziel „Sauberes Wasser“ aufgegriffen. Über 85 junge Sängerinnen und Sänger beschäftigen sich bei der Erarbeitung einer Kantate von Daniel Stickan mit dem unverzichtbaren Grundelement für Leben. „Bis zur Aufführung der Kantate im November werden sich die Kinder intensiv und vielseitig mit dem Thema Wasser beschäftigen, den Kreislauf besser kennenlernen und so den nachhaltigen Umgang neu wertschätzen“, so Wolfgang Hormuth, Vorsitzender des Fördervereins.

Stifter können sich beteiligen

„Mit der Gründung unserer Stiftung im Jahr 1998 haben wir eine Möglichkeit geschaffen, unser Spendenengagement zur Förderung des Gemeinwohls in der Region noch besser leben zu können“, betonte Büchler. „Begeistert von der Idee des Stiftens, haben wir vor gut zwei Jahren aus unserer Stiftung eine Dachstiftung gemacht. Dadurch bieten wir Menschen die Möglichkeit, sich zu Lebzeiten an der Stiftung zu beteiligen und mit ihrer Einlage über den Tod hinaus etwas Gutes zu tun.“