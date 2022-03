Monsieur Sandy Campart, Enkel von Edmond Tocqueville aus dem französischen Bonsecours in der Normandie, der von 1941 bis 1945 vier Jahre als Kriegsgefangener in Weyher verbringen musste, spendete 440 Euro für eine Bank zur Dorfverschönerung, die an seinen Großvater erinnern soll. Nach dem Krieg hatte Tocqueville Kontakt zur Familie von Luise Siener aufgenommen, bei der er in den Kriegsjahren in den Weinbergen gearbeitet hatte. Aus dem Kontakt entwickelte sich eine Freundschaft, die bis zu seinem Tod anhielt. Sandy Campart auf der einen sowie Erika und Ludwig Siener auf der anderen Seite pflegen die seit damals bestehende Freundschaft zwischen ihren Familien bis heute weiter. Die Bank mit einer entsprechenden Widmung wurde auf der neu angelegten Grünfläche beim Römerweg aufgestellt.

