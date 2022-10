Die Füße und die Seele baumeln lassen können Besucher des Goetheparks in Landau in der Nähe des Springbrunnens. Gespendet wurde die Bank von einer Physiotherapeutin aus der Region. Durch ihre erhöhte Sitzfläche ist die Bank besonders gelenkentlastend und soll Durchblutung und Knorpelregeneration anregen, heißt es in der Mitteilung der Stadtverwaltung. „Unsere Parkanlagen sind Landaus grüne Lungen und sollen Erholungsbereiche mit hoher Aufenthaltsqualität sein“, betont Grünflächenabteilungsleiterin Sabine Klein. Erst kürzlich wurden Calisthenics-Geräte zum Training im Park aufgestellt, die gerne genutzt werden.