Die Evangelische Kirche der Pfalz veranstaltet am Samstag, 30. Mai, ab 14 Uhr in der Stiftskirche Landau ein pfälzisches Band- und Chorfestival. Zwölf Ensembles aus der Region präsentieren kirchliche Popularmusik; der Tag ist Teil der Kirchenmusik Festtage Pfalz. Das Festival versteht sich als Plattform für Popularmusik innerhalb der Landeskirche und bietet eine professionell ausgestattete Bühne mit Flügel, professioneller Beschallungsanlage und Beleuchtung. Kirchenmusikdirektor Maurice Croissant, Popularmusikbeauftragter und Koordinator, betont den Austausch zwischen Musikerinnen und Musikern unterschiedlicher Stilrichtungen. Die Eröffnung gestaltet ab 14 Uhr die NeW Brass Big Band aus Neustadt-Mußbach unter der Leitung von Ralph „Mosch“ Himmler; die Begrüßung spricht Landeskirchenmusikdirektor Jochen Steuerwald. Den Abschluss bildet um 20.30 Uhr ein Abendkonzert von Chris Lass und Ensemble, die Moderation übernimmt Alexandra Dietz.

Der weitere Ablauf: 15 Uhr Ääfach annerschd (Schöna8), 15.25 Uhr Pälzer Saidezerrer (Landau), 15.55 Uhr SingConTakt (Landau), 16.20 Uhr Eckstein (Haßloch), 16.50 Uhr PopSound (Pirmasens), 17.15 Uhr Musikteam Johanneskirche Pirmasens, 17.40 Uhr Canta Kandela (Kandel), 18.10 Uhr New Hope Voices (Neuhofen und Dannstadt), 18.35 Uhr Maxx Praise (Maxdorf), 19.05 Uhr Projektband.LU.25 (Ludwigshafen), 19.30 Uhr Jugendchor Unisono und Kant Kammerchor Pirmasens.