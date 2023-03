Die Ballett- und Tanzschule Tabea Grimm lädt für Samstag, 25. März, von 11 bis 16 Uhr zu einem Frühlingsempfang am Tag der offenen Tür in die Marktstraße 116 in Landau ein. Grimm hat zum Jahreswechsel 2020/2021 die traditionsreiche Ballettschule Petra Schreieck übernommen, nachdem sie dort viele Jahre tätig war. Wie es in einer Pressemitteilung heißt, war es wegen der Pandemie nicht möglich, Veranstaltungen anzubieten, was nun nachgeholt werde. Das ganze Team wird sich beim Empfang vorstellen und einen Einblick in den Unterricht geben. Es werden Tänze aufgeführt und Choreographien vorgestellt. Von 12 bis 15 Uhr ist Kinderschminken mit „Ribambella“. Bei einer Malaktion geht es um die schönsten Tanzbilder, die dann auch aufgehängt werden sollen. Zu sehen sind auch Tanz-Fotografien von Bernd Hentschel. Außerdem gibt es eine Fashionshow mit der Vintage Boutique „Archiv32“ – und ein Glücksrad.