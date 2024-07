Am 1. August 2024 startet die Förderung für die Anschaffung von Balkonkraftwerken in der Verbandsgemeinde Annweiler, die als eine Maßnahme des Kommunalen Investitionsprogramms Klimaschutz und Innovation (KIPKI) realisiert wird. Bezuschusst wird der Kauf eines zu Wohnzwecken genutzten Balkonkraftwerks in Höhe von einmalig 100 Euro pro Haushalt.

Der Link für die Antragstellung wird am 1. August 2024 gegen 10 Uhr freigeschaltet. Die Bearbeitung der Anträge erfolgt in der Reihenfolge des Eingangs. Über das Programm können 500 Balkonkraftwerke gefördert werden. Nach dem Ausschöpfen der Fördersumme können keine weiteren Anträge bewilligt werden.

Info

Weitere Informationen gibt es unter der Nummer 06346 301139 oder unter der Mail jscherer@annweiler.rlp.de im Internet. Die Infos zum Förderprogramm und die Förderrichtlinie gibt es unter https://www.vg-annweiler.de/buergerservice/klimaschutz-und-klimaanpassung/foerderung-balkonkraftwerke