Kaufhof: Baustart steht unmittelbar bevor

Der Termin für den Spatenstich steht mehr oder weniger. Das hat Ehret & Klein-Pressesprecherin Kerstin Kruppok auf Anfrage mitgeteilt. Nach ihren Angaben soll der Festakt auf dem Grundstück in Kürze erfolgen.

Erweitertes Gefahrstofflager in Betrieb

Die geplante Erweiterung des Gefahrstofflagers im Germersheimer US-Depot war heftig umstritten. Nun haben die deutschen Behörden zugestimmt.

Fernwärme-Kosten steigen drastisch

Strom- und Fernwärmekunden in Rülzheim müssen sich auf saftige Preiserhöhungen einstellen. Den Gemeindewerken bleibt kaum eine andere Wahl. Es geht auch um ihre Existenz.

Neubaugrundstücke werden viel teurer

Alle acht Stadtdörfer sollten Neubaugebiete für 500 Wohneinheiten bekommen. Vor allem Einheimische sollten preiswert zum Zug kommen. Doch von den einst genannten 220 Euro pro Quadratmeter ist man jetzt weit entfernt.

Noch Räume für Ärzte frei

Arthur Ziegler ist guter Dinge. In dem Gesundheitszentrum, das er in Schaidt baut, sollen in einem Jahr die ersten Mieter einziehen.

Wetter damals und heute

Wie Tagebucheinträge eines Südpfälzers und Wetteraufzeichnungen zeigen, gab es schon vor 150 Jahren ähnlich warme Sommer wie 2022. Sind die hohen Temperaturen also gar nicht so schlimm wie gedacht?

Teure letzte Ruhestätte

In Böchingen hat es seit 15 Jahren keine Erhöhungen in der Friedhofssatzung gegeben. Dafür hat die Gemeinde jetzt deutlich aufgeschlagen.