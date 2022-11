Im Landkreis Südliche Weinstraße sind die kleinen blauen Busse der Queichtal Nahverkehrsgesellschaft auf zehn Linien zwischen Albersweiler und Kirrweiler schon unterwegs, in Landau werden sie ab dem 12. Dezember den Stadtverkehr im Landau-Takt bereichern. Am Deutschen Tor wurden die Neuanschaffungen der Öffentlichkeit vorgestellt. Die Anmutung des Innenraums ist wohnlich, wie in einer guten Stube ist der Boden in Parkett-Optik gestaltet. Die Sitze sind einheitlich in Blau-Tönen mit gelben Tupfen gehalten. Die Minibusse haben 17 Sitz- und zehn Stehplätze, alle Busse sind mit Rollstuhlrampen ausgestattet. Laut Arno Demand, Geschäftsführer der in Münchweiler an der Rodalb ansässigen QNV, besteht die Flotte aus 190 Bussen, davon 18 im kleineren Format. Die Gesellschaft hatte die europaweite Ausschreibung des Verkehrsverbundes Rhein-Neckar für das Linienbündel Landau gewonnen. Er habe genügend Busfahrer bekommen, aber das mit sehr viel Aufwand, wie er sagte.