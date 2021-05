Nachdem alle Beteiligten in den vergangenen Wochen mehrfach ihren Willen bekundet haben, nicht locker zu lassen bei den Plänen zur Elektrifizierung der Bahnstrecke Neustadt – Landau – Wörth, hat die Südpfälzer CDU jetzt ein Positionspapier beschlossen. Nach Mitteilung des Bundestagsabgeordneten Thomas Gehart, Leiter des CDU-Arbeitskreises Südpfalz, enthält der Zehn-Punkte-Plan wichtige Maßnahmen, die den Schienenverkehr in der Südpfalz insgesamt verbessern sollen. Ein wichtiger Punkt für den Ausbau des Schienenverkehrs sei die Elektrifizierung der Strecke Neustadt – Landau – Wörth. Wie berichtet, verfolgen die Akteure zur Finanzierung nun das Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz.

Hohe Fahrgastzahlen vorausgesagt

Für Landrat Dietmar Seefeldt (SÜW) und den Germersheimer Stadtbürgermeister Marcus Schaile wäre ein essenzieller Baustein für deutliche Verbesserungen des Schienenverkehrs in der Region die Reaktivierung der Strecke Germersheim – Landau, heißt es in einer Pressemitteilung der CDU. Das sei ein wichtiges Zukunftsprojekt, das den Schienenverkehr in Ost-West-Richtung deutlich aufwerten würde und mehr Verkehr auf die Schiene bringen könnte. Der Landauer Stadtrat befasst sich am Dienstag, 4. Mai, in seiner nächsten Sitzung ebenfalls mit dem Thema und berät über eine Resolution, der der Mobilitätsausschuss bereits zugestimmt hat, zumal auf der Strecke Landau – Germersheim hohe Fahrgastzahlen vorhergesagt werden. In einer Kosten-Nutzen-Analyse war das Projekt im vergangenen Jahr als unwirtschaftlich eingestuft worden. Kritiker führen ins Feld, dass Umweltaspekte zu wenig gewichtet worden seien.