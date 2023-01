Wegen der Meldung, eine Frau würde im Bereich der Gleise liegen, ist am Mittwoch gegen 17.45 Uhr der Bahnverkehr in der Region Annweiler kurzzeitig gestoppt worden. Wie die Polizei mitteilt, wurde die Frau sitzend in Gleisnähe gefunden und zu einem Arzt gebracht.