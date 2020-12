Die Kosten- und Nutzenuntersuchungen für die Reaktivierung der stillgelegten Bahnstrecken Landau-Germersheim und Landau-Herxheim-Rülzheim fallen negativ aus. Das heißt: Aus volkswirtschaftlicher Sicht wäre es derzeit nicht sinnvoll, diese Bahnstrecken für den Personenverkehr wieder in Betrieb zu nehmen. Südpfälzer Verwaltungschefs fordern die Überarbeitung der ausschlaggebenden Kriterien, weil Umwelt- und Klimaaspekte zu wenig berücksichtigt seien. Sie haben sich mit einer Resolution an die Bundesregierung gewandt und fordern den Bund auf, eine Untersuchung anhand moderner Kriterien vorzunehmen. Dazu gehörten insbesondere Umweltschutzkriterien und Aspekte der Energiewende, die bisher keine Rolle spielten, erklärten die Landräte Dietmar Seefeldt (Südliche Weinstraße und Fritz Brechtel (Germersheim) sowie Oberbürgermeister Thomas Hirsch (Landau) und Bürgermeister Marcus Schaile (Stadt Germersheim). Sie halten an einer erneuten Nutzen-Kosten-Analyse fest, „denn wie soll der Schienenverkehr gefördert werden, wenn Umweltkriterien bei einer Einschätzung keine Rolle spielen?“

Das Ergebnis der Untersuchungen ist am Donnerstag bei der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Schienenpersonennahverkehr Süd in Kirchheimbolanden ist vorgestellt worden.