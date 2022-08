Soziallotsen sollen helfen

Herr K. lebt mit Mutter und Bruder in einer Wohnung. Die Mutter stirbt, der Bruder kommt in eine Pflegeeinrichtung – und die Betreuerin stellt die Mietzahlungen ein. Die Ämter helfen K. nicht. Diese Lücke soll geschlossen werden, fordert der Verein Silberstreif gegen Altersarmut.

Verhaftungen

In Landau und Umgebung sind mehrere mutmaßliche Drogenhändler verhaftet worden. Drei davon sind nun in U-Haft.

Neue Bäckerei im Zeichen der Nachhaltigkeit

Die Traditionsbäckerei Brutsch in Klingenmünster schließt im Oktober. Aber der Ofen wird nicht lange kalt bleiben. Zwei Schwestern sind als Nachfolger gefunden. Diese verfolgen ein ganz neues Konzept: mit veganen Backwaren, Bildungsangeboten und dem Ende der Nachtbackzeit.

Schleiereule wird aufgepäppelt

Von der Eisdiele mit einer jungen Schleiereule zurückgekehrt. So erging es einer Frau aus Rhodt. Sie hat das geschwächte Tier zur Greifvogelstation in Haßloch gebracht. Dort wurden in diesem Jahr bereits 170 Tiere angenommen, aber eine Schleiereule ist auch für den Leiter etwas Besonderes.

B38-Sperrung und die Umleitungsqual

Die Sperrung der B38 wegen des Radwege-Baus hat auch Auswirkungen auf Schweighofen. Dort rollt nun mehr Verkehr durch. Dass in der Hauptstraße derzeit Tempo 30 gilt, scheint die wenigsten Autofahrer zu interessieren.

Wer hat Platz für die Post?

Die Betreiberin der Post-Filiale in Edesheim sucht nach einem Provisorium. Es naht nämlich der geplante Abriss und Neubau des Edeka-Kissel-Markts, in dem sich der Laden befindet. Die Gemeinde hat bereits eine Idee.

Bahnstrecke bald wieder frei

Vor zwei Wochen raste ein Kleintransporter auf einem Bahnübergang bei Kandel-Höfen in einen Zug. Seither ist die Bahnstrecke in Richtung Winden gesperrt. In der nächsten Woche könnte sich das ändern.

Hilfe für die Feuerwehr aus der Luft

Die vergangenen Tage haben gezeigt, wie schnell Brände bei großer Trockenheit im Wald und auf Feldern ausbrechen können. Im Kreis Germersheim soll ein Löschhubschrauber helfen.