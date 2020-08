Die Landräte Dietmar Seefeldt (SÜW) und Fritz Brechtel (Germersheim) sowie die Oberbürgermeister Thomas Hirsch (Landau) und Marc Weigel (Neustadt) fordern den Bund auf, sich zur Elektrifizierung der Bahnstrecke Neustadt – Wörth zu bekennen und für Planungssicherheit zu sorgen.

„Angesicht der Diskussionen um die zweite Straßenbrücke über den Rhein bei Wörth ist es unabdingbar, jetzt auch für Verbesserungen im Schienenverkehr zu sorgen“, ist sich das Quartett einig. Ebenso dringend sei die Beseitigung des „eingleisigen Nadelöhrs zwischen Winden und Wörth“ sowie der Kapazitätsengpässe zwischen Wörth und Karlsruhe. Vor diesem Hintergrund habe der für den regionalen Zugverkehr zuständige Zweckverband für einen ersten Bauabschnitt zwischen Winden und kurz vor Kandel eine Entwurfsplanung bei der Bahn in Auftrag gegeben. Der Abschluss werde bald erwartet. Weitere Ausbauplanungen bis nach Wörth müssen folgen, fordern die Amtsträger. Auch das für 2026 geplante leistungsfähige elektronische Stellwerk in Wörth solle früher in Betrieb genommen werden.