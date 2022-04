In der jüngsten Sitzung des ÖPNV-Ausschusses des Landkreises Südliche Weinstraße ging es um die Zukunftsthemen rund um den Schienenverkehr im Landkreis. Michael Heilmann, Verbandsdirektor des Zweckverbands Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz Süd, informierte dabei über aktuelle Neuerungen und Entwicklungen. So auch über den barrierefreien Ausbau der Bahnhaltepunkte Insheim und Rohrbach. Die Planungen für das Projekt laufen bereits. Für die Stationen Edesheim und Knöringen-Essingen möchte der Zweckverband nun seinerseits in einer zweiten Stufe die Planungen initiieren und dafür die Planungskosten übernehmen. Darauf wies Heilmann hin. Die Umsetzung der Maßnahmen müsse bis Dezember 2025 erfolgen, wenn die neuen Züge zwischen Neustadt und Karlsruhe zum Einsatz kommen.