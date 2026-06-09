Rund 27 Millionen Euro fließen in die Instandhaltung der Bahnstrecke zwischen Landau und Winden. Die Arbeiten laufen im August und September.

Die Deutsche Bahn erneuert von Samstag, 1. August, bis Mittwoch, 30. September, die Zugstrecke zwischen den Bahnhöfen Landau und Winden. In dieser Zeit kommt es laut der Pressemitteilung der Bahn vermehrt zu Lärm durch Bau- und Ladearbeiten – auch nachts und an Wochenenden. Die DB InfraGO AG investiert rund 27 Millionen Euro in die Instandhaltung, heißt es weiter.

Kern der Maßnahme: Auf einer Länge von insgesamt 21 Kilometern tauscht die Bahn Schienen und Schwellen aus und erneuert die Schotterbettung.

Im Bahnhof Winden wird zusätzlich die Weiche 13 ersetzt. Zum Einsatz kommen nach Angaben der Bahn gleisgebundene Baumaschinen, Gleisstopfmaschinen, Zweiwegebagger sowie weitere Baugeräte und Baustellenfahrzeuge.

Um den Bahnbetrieb möglichst wenig zu beeinträchtigen, arbeitet die Bahn auch außerhalb der regulären Tageszeiten. Auf akustische Warnsignale für das Baustellenpersonal verzichtet sie laut eigenen Angaben, um zusätzlichen Lärm zu vermeiden.

Beeinträchtigungen ließen sich dennoch nicht vollständig ausschließen; die betroffenen Orte seien demnach die Stadt Landau sowie die Gemeinden Insheim, Rohrbach, Steinweiler und Winden.

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