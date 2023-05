Am Dienstag und Mittwoch wird der Bahnübergang in der Raiffeisenstraße (K16) in Kapellen-Drusweiler für den gesamten Verkehr gesperrt. Das teilt die Verbandsgemeinde-Verwaltung Bad Bergzabern mit. Der Verkehr wird über Niederhorbach und Bad Bergzabern umgeleitet. Die Umleitungsstrecke ist ausgeschildert. Grund für die Sperrung sind Sanierungsarbeiten im Bahnübergangsbereich.