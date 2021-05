Wegen Stopf- und Richtarbeiten an den Gleisen wird der Bahnübergang Nordring in Annweiler in zwei Nächten für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Und zwar von Sonntag auf Montag, 30. auf 31. Mai, und gegebenenfalls von Montag auf Dienstag, 31. Mai auf 1. Juni, jeweils von 20 bis 6 Uhr. Dies teilt die Verbandsgemeinde-Verwaltung mit. Sicherungsposten werden am Bahnübergang bereitgestellt, die Fußgänger über den Bahnübergang leiten. Falls ein Notfall passiert, wird der Bahnübergang für Rettungsfahrzeuge sofort geräumt.