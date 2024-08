Die Deutsche Bahn saniert ihre Strecke zwischen Pirmasens und Landau. So weit, so gut. Nach der Veröffentlichung Anfang der Woche, wann im Kreis welche Bahnübergänge gesperrt sind, kam die Frage aus der Leserschaft, ob Landau auch betroffen ist. Die Recherche gestaltete sich mühsam.

Presseorgane wie die RHEINPFALZ können ihre Anfragen immer nur an Pressestellen richten und nur über die Vermittlung dort in seltenen Fällen auch einmal einen Sachbearbeiter an die Strippe bekommen. Die Pressestelle der Deutschen Bahn in Frankfurt konnte die Frage, ob und wenn ja, wann die beiden Bahnübergänge in Landau – Weißquartierstraße und Westbahnstraße – gesperrt werden, nicht beantworten.

Keine Baustelle

Eine Sprecherin verwies darauf, dass alle Bauarbeiten und Streckensperrungen online im „BauInfoPortal“ der Deutschen Bahn verzeichnet seien. Dort könnten sich die Bürger über aktuelle Maßnahmen informieren. Adresse: www.bauprojekte.deutschebahn.com.

Doch auf diesem Portal gibt es keine Baustelle der Bahn auf der Strecke Pirmasens-Nord bis Landau. Einige anderen Bauarbeiten sind vermerkt und anklickbar, nicht aber die vor unserer Haustür. Doch so schnell geben wir nicht auf.

Erst durch die genauere Studie des Portals lässt sich unter dem Punkt „zusätzliche Informationen“ und dann aber auch erst unter dem Punkt „Fahrplanänderungen der DB“, die Streckensperrung finden. Ergo: Streckensperrung bedingen Fahrplanänderungen – aber umgekehrt? Bei der Deutschen Bahn muss der Kunde flexibel sein, das haben wir längst gelernt.

Info im Briefkasten

Warum also spricht die Bahn von „Fahrplanänderungen“? Vielleicht, weil zwar die Züge nicht fahren, aber ein Schienenersatzverkehr durch Busse organisiert wurde. Immerhin, das wollen wir anerkennen, hat die DB Anwohnern in den Orten, die von den Bauarbeiten betroffenen sind, Anfang Juli eine Information in den Briefkasten geworfen.

Was uns dazu bringt, dass unsere ursprüngliche Frage, welche Bahnübergänge in Landau im Zuge der Bauarbeiten gesperrt werden müssen, unbeantwortet bleibt. Diese Info gibt es auf der Seite nicht. Wir fragen bei der Stadtverwaltung Landau an. „Uns ist nichts bekannt“, heißt es dort.