Ein Lkw-Fahrer hat am Freitag gegen 17.30 Uhr auf der B10 bei Godramstein wegen zu hoher Ladung für eine Sperrung der Bundesstraße Richtung A65 bis in den Abend gesorgt. Wie die Polizei mitteilt, hatte der 47-Jährige einen Bagger auf seiner Ladefläche. Dieser war offenbar zu hoch für eine Brücke – der Baggerarm kollidierte mit der Unterseite des Bauwerks. Resultat: Die Brücke wurde leicht beschädigt und ein Hydraulikschlauch des Baggers riss ab. Das auslaufende Hydrauliköl verteilte sich auf der Fahrbahn, die B10 musste in Fahrtrichtung Landau wegen der Reinigungsarbeiten gesperrt werden. Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Godramstein abgeleitet. Der Bagger musste umgeladen werden. Der Schaden beträgt laut Polizei geschätzt 10.000 Euro. Dem Lkw-Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt, er wird sich in einem Bußgeldverfahren verantworten müssen.