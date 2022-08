Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause findet das beliebte BAF-Festival für Menschen mit Behinderung am Samstag wieder statt, und zwar als Freiluftveranstaltung unter dem Motto „Herbscht-Gaudi – mach’ mit, hab’ Spaß!“. Schirmherr ist Landrat Dietmar Seefeldt, Helfer der Behinderten-Einrichtungen und der Ortsgemeinde sind die Organisatoren. Gefeiert wird von 14 bis 18 Uhr rund um die Berglandhalle in Gossersweiler-Stein. Alle Einwohner, auch der umliegenden Gemeinden, sind eingeladen. Für jeden, ob Erwachsene oder Kinder, gibt es Mitmachgelegenheit und Spaß beim Sehen und Hören. Natürlich ist auch für Verpflegung gesorgt. Das Fest wird seit 2006 in der Doppelgemeinde gefeiert.