Na, kennen Sie jemande, der einen blauen Toilettendeckel mit dem Spruch „Qui va à la chasse, perd sa place“ bei sich zu Hause hatte und jetzt eine neue Badeinrichtung hat? „Der Deckel ist so markant, der muss doch bekannt sein“, findet Uwe Keil, der die illegale Müllablagerung an einem Feld am Weg In den Kappeswiesen zwischen Albersweiler und Siebeldingen am Samstag entdeckt hatte. Bei einer Recherche im Ort erfuhr er, dass mittlerweile auch schon der Ortsbürgermeister und die Polizei verständigt sind und der Müll zur Deponie abtransportiert wurde.

„Offensichtlich hat jemand sein Bad renoviert“, schlussfolgert er zu den abgeladenen Heizplatten, Schrankelementen und dem WC. „Die Sachen müssen zwischen Donnerstag und Samstagmorgen abgelegt worden sein“, sagt Keil. Denn es seien auch geordnete Styroporplatten dabei gewesen. „Am Mittwoch war Sturm, da wäre alles weggeweht gewesen.“

Auf Anfrage bestätigt die Polizei Landau den Vorfall. Illegale Müllentsorgung sei eine Ordnungswidrigkeit, damit sei die Verbandsgemeindeverwaltung zuständig, erklärt Pressesprecherin Michaela Mack. Aber Hinweise könnten Bürger trotzdem der Polizei unter Telefon 06341 2870 melden. Ach ja, der WC-Spruch entspricht auf deutsch übersetzt in etwa der Redewendung „Weggegangen, Platz vergangen“.