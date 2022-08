Die Bachstelzkerwe in Queichhambach findet in diesem Jahr als Sommerfest statt. Am Samstag, 13. August, wird das Fest abends um 18.30 Uhr mit Freibier offiziell eröffnet. Mit der „Schbreißel Band“ wird rund um die Kirche gefeiert und getanzt. Am Sonntag geht es um 10.30 Uhr mit einem Generationenfrühstück im Dorfgemeinschaftshaus los. Jeder soll etwas mitbringen, sodass es ein buntes Buffet ergibt. Um 12.30 Uhr findet der Familiengottesdienst an der Kirche statt. Ab 14 Uhr gibt es an beiden Tagen Kinderprogramm, sowie Kaffee und Kuchen , Flammkuchen und Leckeres aus der Fronhofküche.

Aufgrund des Sommerfestes wird die Ortsdurchfahrt und somit die Queichtalstraße ab Hausnummer 39 – 40 für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Die Umleitung wird über die B10 beziehungsweise innerorts über die Krämerstraße/Ringstraße umgeleitet. Auf der innerörtlichen Umleitungsstrecke wird beidseitig Halteverbot angeordnet.