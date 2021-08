Die Arbeiten zur Fahrbahnerneuerung der B48 bei Annweiler sind weitestgehend abgeschlossen, teilt der zuständige Landesbetrieb Mobilität in Speyer mit. Die B48 wird am heutigen Freitag ab circa 19 Uhr wieder für den Verkehr frei gegeben. Begonnen haben die Arbeiten am 24. Juli. Der Zeitplan wurde eingehalten. Freigegeben werden der Abschnitt vom Kreisel bis über die Zufahrt zur K2 (Altenstraße) sowie die Zufahrt von der B48 auf die B10 in Fahrtrichtung Landau und die Abfahrt von der B10 auf die B48 von Pirmasens kommend.