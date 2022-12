Wie die Polizei mitteilt, sind am Mittwoch, 28. Dezember, gegen 21.45 Uhr auf der B48 zwischen der Kaiserbacher Mühle und Waldhambach mehrere Leitpfosten auf der Fahrbahn entdeckt worden. Die Leitpfosten wurden teilweise mit Betonsockel herausgerissen beziehungsweise mit einem Auto umgefahren und auf die Straße geworfen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter der Nummer 06343 93340 oder per Mail unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.