Dem Fahrer eines Krankenwagens wird vorgeworfen, am Dienstagvormittag auf der Bundesstraße in Höhe von Dörrenbach einen 73-jährigen Fahrer eines VW zur Vollbremsung genötigt zu haben. Nach Angaben der Polizei war der Mann von Oberotterbach kommend in Richtung Bad Bergzabern unterwegs. An der Kreuzung zur Landesstraße, die weiter zur Kurstadt führt, soll ihm der Fahrer des Krankenwagens die Vorfahrt genommen haben. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, legte der 73-Jährige eine Vollbremsung ein. Ob eine Straßenverkehrsgefährdung vorgelegen hat, wird geprüft. Die Polizei bittet um Zeugen unter Telefon 06343 93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de.