Voraussichtlich ab Dienstag wird die B38-Brücke über den Kaiserbach zwischen Imfplingen und Ingenheim instandgesetzt. Das teilt der Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Speyer mit. Am Bauwerk werden sowohl die schadhaften Kappen aus Beton beidseitig abgebrochen und neu hergestellt als auch Betoninstandsetzungsarbeiten am Unterbau der Brücke ausgeführt. Dazu wird die Fahrbahn im Wechsel jeweils halbseitig gesperrt und der Verkehr mit einer Ampelanlage geregelt. Gute Witterung vorausgesetzt, wird die Bauzeit voraussichtlich sechs Wochen betragen. Die Baukosten betragen laut LBM etwa 90.000 Euro.