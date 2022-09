Zu einem unschönen Vorfall soll es laut Polizei am Mittwoch gegen 13.30 Uhr auf der B38 gekommen sein. Eine 28-jährige VW-Polo-Fahrerin berichtete der Polizei, dass ihr ein Motorradfahrer zugesetzt habe. Die Frau wollte von einer Tankstelle auf die Weinstraße in Bad Bergzabern in Richtung Bahnhof fahren. Als sie beschleunigte, fuhr der Motorradfahrer hinter ihr her und soll sie so laut beleidigt haben, dass es im Fahrzeuginnenraum wahrnehmbar gewesen sei. Im Laufe der Weiterfahrt habe der Motorradfahrer die Autofahrerin überholt und mehrmals ausgebremst. Auf der B38 in Höhe Niederhorbach wollte die Autofahrerin den sehr langsam fahrenden Motorradfahrer überholen. Der Motorradfahrer habe jedoch wieder beschleunigt, sodass beide, trotz Gegenverkehrs, kurzzeitig auf gleicher Höhe fuhren. Die Frau bremste daraufhin stark ab und setzte sich wieder hinter den Motorradfahrer. Beim Abbiegen in Richtung Heuchelheim habe sich der Motorradfahrer mit erhobenem Mittelfinger von der Frau verabschiedet. Gegen den 26-jährigen Motorradfahrer wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung, Nötigung und Beleidigung ermittelt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter Telefon 06343 93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de zu melden.