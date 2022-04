Eine verletzte Fahrradfahrerin und rund 2000 Euro Sachschaden sind die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich nach Angaben der Polizei am Donnerstagmittag auf der B272 ereignet hat. Eine 24-jährige Radfahrerin wollte zwischen Essingen und Hochstadt mit ihrem Liegerad von einem Feldweg kommend die B272 queren. Hierbei übersah sie einen 58-jährigen Autofahrer, der auf der B272 in Richtung Hochstadt unterwegs war, und es kam zum Zusammenstoß. Die Radfahrerin wurde bei dem Unfall verletzt und in ein Krankenhaus gebracht, der Autofahrer blieb unverletzt. Die B272 wurde für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt.