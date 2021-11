In der Nacht auf Sonntag wurde der Polizeiinspektion Landau ein Unfall auf der B272 in Höhe der Parkplätze bei Hochstadt gemeldet. Ersten Ermittlungen zur Folge kam ein 22-jähriger Fahrer nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Bei der Unfallaufnahme ergaben sich laut Polizei Hinweise auf Alkoholkonsum. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,75 Promille. Der verletzte Fahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Die Polizei kassierte seinen Führerschein. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war die Feuerwehr Hochstadt mit vier Fahrzeugen im Einsatz.