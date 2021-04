Die B10 wird kommende Woche bei Landau in zwei Nächten voll gesperrt. Nach Angaben des Landesbetriebs Mobilität passiert das am Mittwoch, 28. April, von 20 Uhr bis Donnerstagmorgen, 6 Uhr und nochmals von Donnerstag, 29. April, 20 Uhr, bis Freitagmorgen 6 Uhr. Die Vollsperrung sind nötig um die Verschalung für den Neubau der Wirtschaftswegebrücke im Nußdorfer Weges über die B10 aufbauen zu können. Unter Umständen reicht laut LBM aber auch nur eine Nacht. Der Fernverkehr wird großräumig umgeleitet über die A65, A61 und A6. Die regionale Umleitung erfolgt über die Godramsteiner Straße und die Neustadter Straße, also durch das nördliche Stadtgebiet. Die neue Brücke soll im Herbst fertig sein.