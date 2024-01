Am frühen Freitagmorgen zwischen 1 Uhr und 2.30 Uhr hat die Polizei in Höhe Landau das Nachtfahrverbot auf der B10 überwacht. Wie die Polizei mitteilt, waren vier LKW-Fahrer berechtigt auf der Bundesstraße unterwegs. Doch zwei Fernfahrer, die in Fahrtrichtung Pirmasens unterwegs waren, mussten mit einer Sicherheitsleistung in Höhe von 125 Euro sanktioniert werden. Zudem mussten sie wenden und die Bundesstraße verlassen. Zum Schutz der Anlieger vor Lärm gilt auf der B10 zwischen Pirmasens und Landau zwischen 22 Uhr und 6 Uhr ein Fahrverbot für Lastwagen ab 7,5 Tonnen. Davon ausgenommen sind Anlieger und Lieferverkehr für die angrenzenden Kommunen und Kreise. Eine Sicherheitsleistung hat den Zweck, den staatlichen Strafverfolgungs- und Strafvollstreckungsanspruch bei ausländischen Verkehrsteilnehmern zu sichern.