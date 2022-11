Wegen Straßenarbeiten wird es Ende der Woche auf der B10 in Höhe Birkweiler Verkehrseinschränkungen geben. Nach Angaben des Landesbetriebs Mobilität (LBM) wird ab Freitagabend bis Sonntag gegen 23 Uhr auf dem Fahrstreifen in Richtung Landau gearbeitet, um Schäden zu beheben. Es steht für jede Fahrtrichtung ein Fahrstreifen zur Verfügung, die im Zuge der Arbeiten eingeengt werden. Die Zufahrt von der Anschlussstelle Birkweiler auf die B10 in Richtung Pirmasens ist an diesen Tagen nicht möglich. Der Verkehr wird über die Anschlussstelle Godramstein umgeleitet. Sollten die Maßnahme witterungsbedingt nicht umgesetzt werden können, werden die Arbeiten verschoben. Sie würden dann von 9. bis 11. Dezember erledigt werden. Infos gibt es online unter unter www.verkehr.rlp.de.