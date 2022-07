Am Sonntag, 10. Juli, wird von 6 bis 10 Uhr die B10 zwischen den Anschlussstellen Landau-Zentrum (Abfahrt Universität und Klinikum) und Edesheim/Landau-Nord gesperrt – also in Fahrtrichtung zur A65. Das hat der Landesbetrieb Mobilität am Freitag mitgeteilt. Die Gegenrichtung ist nicht betroffen. Eine Umleitung erfolgt über die Godramsteiner Straße durch den Norden des Stadtgebiets. Grund sind Grünschnittarbeiten der Straßenmeisterei Landau, die wegen einzuhaltender Sicherheitsabstände nicht unter Verkehr ausgeführt werden können. Der LBM Speyer bittet um Verständnis für auftretende Verkehrsbehinderungen.