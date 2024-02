Der Fahrer eines BMW mit britischem Kennzeichen soll am Montag gegen 11.30 Uhr im B10-Baustellenbereich bei Landau in Fahrtrichtung Annweiler bei einem Überholmanöver trotz Überholverbots den Gegenverkehr gefährdet haben. Wie die Polizei mitteilt, wurde der Fahrer bei Wilgartswiesen von der Bundesstraße geleitet. Dabei gab der Fahrer an, selbst gefährlich von einem roten Auto überholt worden zu sein. Die Polizei sucht nun Zeugen. Hinweise an die Annweilerer Wache unter Telefon 06346 96460.